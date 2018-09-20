الإمارات تشارك في ورشة تحليل مباريات مونديال روسيا الأحد

الشارقة 24- محمود علي:

يشارك عبيد مبارك الشامسي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم، وسليم عبد الرحمن المدرب الوطني المساعد للمنتخب الأول، في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتحليل مباريات كأس العالم روسيا 2018، والمقرر عقده، يوم الأحد المقبل، في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة مدربين ومدراء فنيين من 200 اتحاد وطني، بإشراف أليكس سكوت، وكلارنس سيدورف.

وتعد هذه الدعوة، الأولى لـ "فيفا" لتحليل مباريات كأس العالم، من قبل جميع الاتحادات الأعضاء، حيث من المقرر أن تشمل فعاليات المؤتمر جلسة تمهيدية ستقدم فيها مجموعة الفيفا للدراسات الفنية تقييماً فنياً وتكتيكياً لجميع مباريات البطولة، على أن يتم بعدها الاستماع لتعليقات وآراء الاتحادات الوطنية الأعضاء في هذا الشأن، كما ستستعرض أبرز إحصائيات المونديال، بالإضافة لجلسات نقاشية حول الجوانب التدريبية والدروس المستفادة من المونديال، وإيجابيات وسلبيات الاستعانة بتقنية حكام الفيديو المساعدين "الفار".

وتأتي مشاركة المدرب الوطني سليم عبد الرحمن بدلاً من الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، وذلك لانشغاله بمتابعة مباريات دوري الخليج العربي، حيثُ يحرص مع جهازه المعاون على متابعة أداء اللاعبين قبل التجمع المقبل للأبيض، الذي سيُقام في برشلونة للفترة من 6 إلى 16 أكتوبر المقبل.