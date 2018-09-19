الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي تنطلق بقمة شباب الأهلي والشارقة

الشارقة 24 – محمود علي:





تبدأ يوم غد الخميس مباريات المرحلة الثالثة من بطولة دوري الخليج العربي بثلاث مواجهات.

ويلتقي شباب الأهلي دبي مع الشارقة، والإمارات مع دبا الفجيرة، والجزيرة مع بني ياس، على أن تختتم مباريات الجولة بعد غد الجمعة ببقية المباريات، حيث يلتقي الظفرة مع اتحاد كلباء، والنصر مع العين، والفجيرة مع عجمان، ثم اللقاء المنتظر بين الوحدة والوصل.

ويتصدر فريقا الوحدة والشارقة قمة الدوري برصيد 6 نقاط، يليهما في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط العين والجزيرة ثم في المركز الخامس فريق الوصل بأربع نقاط وشباب الأهلي سادساً بثلاث نقاط.

وتشهد هذه الجولة أكثر من مباراة قمة لعل الأبرز فيها مباراة الغد التي تجمع شباب الأهلي مع الشارقة، والثانية بين العين والنصر، والوحدة مع الوصل، ومن خلال هذه المباراة سوف تنفض الشراكة التي يتقاسمها أكثر من طرف.

وبات فريقا الوحدة والشارقة أصحاب أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 10 أهداف لكل منهما.

وفي القاع جاءت فرق الإمارات والظفرة ودبا وكل منهم اكتفى بتسجيل هدف واحد في المباراتين.

على الطرف الآخر، فإن فريق الوصل الذي يحتل المركز الخامس برصيد 4 نقاط هو صاحب خط الدفاع الأقوى في المسابقة ولم تهتز شباكه إلا مرة واحدة، أما أكثر شباك اهتزت فكانت شباك دبا والنصر، وكل منهما تلقى 7 أهداف.