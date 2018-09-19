"أبوظبي الرياضي" و"أدنوك" يعلنان مسار ماراثون العاصمة

الشارقة 24 – وام:





أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، مسارات النسخة العالمية الأولى، لماراثون أدنوك أبوظبي، الذي سيقام في العاصمة أبوظبي يوم 7 ديسمبر المقبل، والذي يشمل أبرز معالم أبوظبي العمرانية والتراثية والثقافية والسياحية.

ويقام الماراثون بحلته العالمية بالتزامن مع احتفالات الدولة بـ "عام زايد " واليوم الوطني الـ 47 بجانب دعم مسيرة الرياضة بمنجزات جديدة ترسخ مكانة وسمعة الدولة على صعيد الحركة الرياضية الدولية ودعم الخطط الرامية، لتشجيع فئات المجتمع لجعل الرياضة أولوية ونمط حياة صحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، يوم الأربعاء، في المقر الرئيسي لأدنوك، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وسيف عتيق الفلاحي مدير إدارة خدمات المجموعة والمراسم في أدنوك، وأندريا ترابيو مدير ماراثون أدنوك أبوظبي، وبول تيرجات رئيس اللجنة الأولمبية الكينية ومصمم مسار ماراثون أدنوك أبوظبي.

وتم خلال المؤتمر الصحافي، الكشف عن الجوائز المالية للماراثون، والتي تبلغ قيمتها 379 ألف دولار، وسيحصد بطل فئة الرجال والسيدات على 100 ألف دولار لكل منهما، فيما يحصل الثاني في كل فئة على 25 ألف دولار، وينال صاحب المركز الثالث على 15 ألف دولار، بينما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3150 دولاراً لصاحب المركز الأول لكل من الرجال والسيدات، بجانب جوائز المراكز الثاني والثالث، إضافة إلى جوائز السباقات المجتمعية.

كما تم الإعلان عن رعاية "امبوريو ارماني"، للماراثون كراع فني لقمصان الماراثون بجانب رعاية مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير".