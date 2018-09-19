لجنة الحكام بالإمارات تشيد بقرارات قضاة الملاعب

الشارقة 24- محمود علي:

عقدت لجنة وإدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، برلمانها التحكيمي الثالث، بمقر الاتحاد في دبي، لمناقشة الحالات التحكيمية لمباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2018-2019.

وأعلن أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، أن اللجنة نظمت على أرضية ملعب ذياب عوانه في اتحاد الكرة، اختبارات اللياقة البدنية-المستوى الأول "يويو" لحكام الفريق الأول، حسب المعمول به في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وأن الهدف من هذا الاختبار هو الوقوف على جاهزية واستعداد الأطقم التحكيمية بشكل دوري.

وأشار يعقوب إلى نجاح جميع الحكام المشاركين في الاختبار، الذي أشرف عليه حسن عبد الله مدرب اللياقة البدنية باتحاد الكرة، وأوضح أن عدد الحالات التي لجأ فيها الحكام إلى تقنية الفيديو خلال المباريات الـ 14 للجولتين الأولى والثانية من مسابقة دوري الخليج العربي، بلغ 5 حالات فقط.

ووصف أجواء البرلمان بالإيجابية والبناءة، حيث سيطرت حالات تقنية حكم الفيديو على معظم نقاشات المدير الفني مع الحكام، إضافة إلى بعض الحالات التحكيمية، لافتاً إلى أنه تم التركيز على القرارات التي اتخذتها الأطقم التحكيمية، والتي تم اللجوء فيها إلى تقنية حكم الفيديو، والقرارات التي حسمت من قبل الحكام من دون اللجوء إلى حكم الفيديو، حيث بلغ عدد الحالات التي حسمت من خلال الاستعانة بتقنية حكم الفيديو حالتين فقط، الأولى في مباراة دبا الفجيرة والوحدة، حيث تم إلغاء هدف الوحدة بداية، والثانية في مباراة بني ياس والوصل.

وأشار مدير إدارة الحكام، إلى تجربة تدريبية لتطبيق تقنية الفيديو في ثلاث مباريات بدوري الرديف، في مباريات شباب الأهلي دبي مع عجمان، والفجيرة والجزيرة، والوصل وبني ياس.