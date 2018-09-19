مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين يثمن جهود حاكم الشارقة

الشارقة 24:

وجه مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل لفرسان الإرادة من ذوي الإعاقة، واهتمامه الدائم بقضايا المعاقين، ما أسهم في حصول إمارة الشارقة على لقب "الشارقة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والبتر"، من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين .

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس، برئاسة سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور كلثم عبيد المطروشي نائبة الرئيس مديرة فرع الفتيات، وحميد علي العبار النائب الثاني رئيس لجنة التسويق وتنمية الموارد، وعبد الله إبراهيم بن نصار رئيس اللجنة المالية، وعبد الله إبراهيم الزعابي رئيس اللجنة الرياضية، وعبد الغفور علي الرئيسي رئيس اللجنة الإعلامية، وحيدر طالب أربيع رئيس لجنة العلاقات العامة، وبدرية عبيد السويدي رئيس لجنة الثقافة وتنمية المجتمع، ومريم علي الشحي رئيس اللجنة الاجتماعية، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي، وطارق يسري السكرتير التنفيذي للنادي .

واستهل سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، الاجتماع بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل لأبنائه من ذوي الإعاقة، وتوفير البنية التحتية اللازمة، من أجل حياة كريمة لذوي الإعاقة، مؤكداً أن ما تحقق من إنجاز نابع من رؤية حاكم الشارقة، في دمج هذه الفئة في المجتمع، وتسخير قدراتهم لخدمة أنفسهم والمجتمع الذي يعيشون فيه، إضافة إلى توفير جميع الإمكانات لهم وتذليل العقبات كافة، من أجل التسهيل على هذه الفئة في حياتهم اليومية، سواء في أماكن التعليم أو الصحة أو المؤسسات الخدمية.

وأشار سعادته، إلى أن لقب "الشارقة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والبتر"، يعد تكريماً لإمارة الشارقة بوجه خاص ولدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية بوجه عام، وشهادة عالمية مرموقة على البعد الإنساني العظيم للتجربة العربية.

وناقش المجلس، استعدادات النادي لاستضافة بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر، المزمع إقامتها في فبراير المقبل، وتجهيز فرق العمل والكوادر الفنية والإدارية لتخرج البطولة بالصورة المثلى التي تليق بإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض المجلس، استعدادات النادي لاستضافة وتنظيم ملتقى الشارقة الدولي التاسع لألعاب القوى للمعاقين، وناقش فعاليات الأولمبياد الخاص الإماراتي، ودور النادي في دعم لاعبيه.