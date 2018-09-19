"الشارقة لرياضات الدفاع" ينظم مهرجان الشارقة الثالث

الشارقة 24:

ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مهرجان الشارقة الثالث لرياضات الدفاع عن النفس، بمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبةً في الصالة الرياضية بنادي الشارقة للألعاب الفردية، وكذلك الصالة الرياضية بمراكز الأطفال بالرقة، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 21، 22 من سبتمبر الجاري، استعداداً للمشاركة الفعالة في منافسات الموسم الرياضي الجديد 2018-2019.

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع، على أهمية المشاركة الفعالة لفرق النادي في هذا الموسم، بعد فترة إعداد، وتأسيس كافية لجميع اللاعبين في مختلف الألعاب، تمهيداً لانتقاء الموهوبين منهم، وإدراجهم ضمن برامج تدريبية، تضمن لهم التواجد على منصات التتويج.