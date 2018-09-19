"أبوظبي للسيدات" يحتضن منتدى القيادات النسائية في الرياضة والصحة

الشارقة 24:

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة – أم الإمارات، أُقيمت فعاليات النسخة الأولى من "منتدى القيادات النسائية في الرياضة والصحة" هذا الأسبوع، وذلك وسط أجواء استثنائية احتضنها نادي أبوظبي للسيدات.

وجسد المنتدى منصة هدفت إلى تمكين المرأة في مجالات الصحة والتعليم والرياضة، وتحفيز حوار بناء يتناول أبرز التحديات والتوجهات والحلول في المجتمع المحلي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن العمل على إحداث أثر إيجابي للمضي قدماً في مسيرة تمكين المرأة.

هذا وأُقيمت الفعالية بالشراكة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وبتنظيم من شركة "إنتراكت"، وسعى المنتدى بشكل أساسي إلى دعم المواهب النسائية والشركات ذات القيادة النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحضر الفعالية ما يقارب 90 من الخبيرات والعاملات ضمن العديد من القطاعات المهنية ذات الصلة، بما فيهنّ عدد من الشخصيات الرياضية النسائية البارزة من دولة الإمارات والدول الأخرى.

وكان من بين أبرز المتحدثات خلال المنتدى الدكتورة أمنيات الهاجري، مديرة إدارة الصحة العامة في دائرة الصحة أبوظبي وعضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والتي قدمت مجموعة من أهم الأبحاث والنتائج الحديثة المتعلقة بالدوافع ورؤى العائلات والتحديات في دولة الإمارات، كما قدمت د. أمنيات بيانات وافية حول مدى انخراط المرأة في دولة الإمارات ضمن الرياضات والأنشطة البدنية، جنباً إلى جنب مع نظرة في الاستراتيجية الحكومية ذات الصلة.