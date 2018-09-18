تفاهم بين "اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص" و"اتحاد اللجان"

الشارقة 24 – وام:

وقعت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية "المجلس الرياضي العربي"، بمقر اللجنة المنظمة في منطقة ساس النخل بأبوظبي، وذلك مع تبقي أقل من ستة أشهر على انطلاق فعاليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتي ستقام العام القادم في أبوظبي بمشاركة ما يقرب من 7500 رياضي.

ويشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جزءاً من سلسلة من الأنشطة والمبادرات التي أطلقتها الدولة، والتي تهدف إلى توفير المزيد من الفرص لذوي الاحتياجات تماشياً مع الرؤية التي تنتهجها الدولة في سبيل بناء مجتمع أكثر تضامناً.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، بهدف تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك بين كافة الجهات والهيئات الرياضية المحلية والإقليمية لدعم تنظيم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، أكبر حدث رياضي إنساني في العالم من شأنه إبراز حركة الأولمبياد الخاص على الصعيد العالمي.