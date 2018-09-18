أحمد آل ثاني يثمن جهود القائمين على تجهيزات استضافة "بطولة آسيا"

الشارقة 24:

تتواصل الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة إمارة الشارقة لإحدى مجموعات كأس آسيا 2019، ويتابع مجلس الشارقة الرياضي كل التجهيزات المتعلقة بالحدث الكبير في ملاعب نادي الشارقة الرياضي.

وسجلت مجموعة الشارقة زيارة جديدة إلى الشارقة الرياضي برئاسة سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي مدير المجموعة، بحضور المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، والمهندس برهان محمود مدير إدارة الصيانة والمهندسة علياء الرند مدير إدارة مشاريع المباني، والمهندس عمرو صلاح مدير المشروع، والمهندس عبد الله النعمان رئيس قسم الإشراف، والمهندس أمير مهدي رئيس قسم التخطيط ودراسات الصيانة، والمهندس سعيد مهدي رئيس قسم الدراسات والصيانة والمهندس الكهربائي سعيد أبو عاشور و المهندسة أسماء البلوشي مدير الصيانة في المجموعة، والمهندس محمد طارق من قسم المنشآت الرياضية بإدارة الدعم المؤسسي بالمجلس.

وتم استعراض التقارير الخاصة بالتجهيزات بداية من الملعب الرئيس الذي يستقبل مباريات المجموعة في بطولة كأس آسيا 2019، ويشارف الانتهاء منه ضمن المدة المحددة، بجانب مواقع الكاميرات وبعض الترتيبات الفنية واللوجستية ضمن الخطة العامة، منها غرف تبديل الملابس والمدرجات ومنصة الإعلاميين، والتجهيزات المتعلقة بالنقل التلفزيوني وفق ما هو مطلوب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبعض الترتيبات الهندسية الأخرى.

وبهذه المناسبة، أوضح الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس مجموعة الشارقة أن الترتيبات تمضي بشكل ممتاز بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من منطلق الاهتمام بالحدث الكبير، مضيفاً أن العمل على تطوير الملعب والمرافق التابعة له يمضي وفق ما هو مخطط له.

وبدوره، أكد سعادة عيسى هلال الحزامي أنه يتم متابعة التحضيرات بشكل يومي ومستمر من كل النواحي وفق رؤية القيادة الرشيدة ودعمها للرياضة والرياضيين، وبفضل متابعة ورعاية ودعم ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وإشراف الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس مجموعة الشارقة، ومتابعة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وأضاف أن ذلك يأتي على قدر هذا الحدث الذي تستعد له الإمارة الباسمة، حيث اطلعت المجموعة على التقارير الخاصة بسير العمل في ملاعب ومرافق نادي الشارقة الرياضي بجانب المقصورة الملكية التي ستكون واجهة وتحفة تزين ملعب النادي، ومنصة كبار الزوار ومنصة الشخصيات الهامة والمركز الإعلامي الذي سيكون من المراكز الإعلامية المتميزة على مستوى الدولة، ومدرجات الجماهير لتوفير أكبر قدر من الراحة وجذب الجمهور الرياضي لمتابعة مباريات المجموعة في البطولة، وتم استعراض بعض الملاحظات الأخرى مع فريق العمل الهندسي.

واستطرد الحزامي قائلاً، إن إمارة الشارقة ستكون في قمة الجاهزية للحدث المرتقب سواءً على مستوى الترتيبات أو المنشآت والمرافق الرياضية، بما يليق بسمعة الإمارات الكروية ودورها في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية.