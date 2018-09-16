بعثة "فريق كرة القدم بنادي الحمرية" تختتم معسكرها بألمانيا

الشارقة 24:

أشاد حميد عبد الله الركن الشامسي، مدير فرق كرة القدم لنادي الحمرية، بسير المعسكر التدريبي الذي اختتم منذ يومين في ألمانيا، استعداداً لمنافسات الموسم الكروي الجديد، مع عودة اللاعبين والجهاز الإداري والفني بمعنويات عالية وطموح كبير لإحداث الفارق .

وأعرب الشامسي بعد عودة الفريق إلى أرض الوطن، عن سعادته بنجاح "المعسكر الإعدادي"، الذي استمر لمدة 20 يوماً حيث خاض خلاله الفريق أربع مباريات ودية مع فرق ألمانية متفاوتة المستوى، مثنياً على التزام اللاعبين بالتدريبات بغية الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

بدوره أشاد سليمان البلوشي، مدرب النادي بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق، خلال فترة المعسكر.