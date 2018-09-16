الإمارات تفوز باستضافة بطولة العالم للترايثلون 2022

الشارقة 24 – وام:

أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون عن فوز دولة الإمارات باستضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون لعام 2022، الذي ستقام في العاصمة أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للترايثلون الذي عقد الأسبوع الماضي في أستراليا، والذي أشاد فيه بالشراكة المميزة مع أبوظبي التي استطاعت تقديم جولات افتتاحية لبطولات الترايثلون العالمية خلال السنوات الـ 4 الماضية بأعلى المعايير، الأمر الذي جعلها الوجهة العالمية المفضلة لاحتضان النهائيات لعام 2022 .

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي ورياضية من مختلف دول العالم، بجانب مشاركة حوالي 2500 رياضي ورياضية في مهرجان الترايثلون المجتمعي المصاحب للحدث العالمي الذي سيقام على مدار 5 أيام في عاصمة الرياضة العالمية.

وأشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بفوز ملف أبوظبي باستضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022، مؤكداً أن هذا النجاح يشكل إضافة كبيرة لمسيرة نجاحات الدولة ومكانتها المرموقة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، كما يعكس الشراكات المميزة التي تجمعنا مع الهيئات والاتحادات الرياضية الدولية.

وتقدم معاليه بالتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة تقديراً لدعمها المستمر والمتواصل لتجسيد التقدم والتنمية الرياضية، وقيادة رياضة الإمارات لأعلى المراتب العالمية مؤكدا معاليه أن الدعم السخي للقيادة الحكيمة يمثل محوراً جوهرياً للمبادرات الرياضية الهادفة لخدمة تطلعات الرياضة والرياضيين ومجتمع الإمارات.