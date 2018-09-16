نائب محافظ ظفار يستقبل مجلس إدارة الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

التقى المستشار عبد الله بن عقيل آل إبراهيم نائب محافظ ظفار بسلطنة عُمان في مكتبه، ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وطارق الصويعي أمين سر اللجنة، والدكتور عبد الرزاق بن رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، والدكتور مصباح جعفر آمين سر الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، بحضور الدكتور منصور بن سلطان الطوقي مدير عام مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة رئيس اللجنة البارالمبية العمانية نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للمعاقين.

ورحب آل إبراهيم، برئيس وأعضاء اللجنة، وتمـنى لهم التوفيق والنجاح والتقدم والرقي دائماً، للنهوض بالحركة الرياضية لذوي الإعاقة، والجهود الرامية لوضع محافظة ظفار، ضمن المدن الرائدة في مجال رعاية المعاقين.

وعبر رئيس اللجنة، عن شكره وامتنانه للقائم بأعمال نائب محافظ ظفار، على إتاحة الفرصة لأعضاء اللجنة بمقابلته وتقديم شرح بسيط عن دور اللجنة.

وكانت اللجنة البارالمبية العمانية، قد احتضنت أعمال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي للاتحاد في الفترة من 12-13 سبتمبر الجاري، بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، بمشاركة 12 دولة من دول منطقة غرب آسيا.