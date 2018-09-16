نادي الذيد ينظم ورشة في الإسعافات الأولية لإنعاش القلب

الشارقة 24:

نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي، السبت، ورشة في الإسعافات الأولية لإنعاش القلب للرياضيين، بمقره في الذيد بالتعاون مع مستشفى الذيد، وذلك ضمن فعاليات عام زايد وأجندة اللجنة الثقافية بالنادي، قدمتها كل من جيهان محمد عبد العزيز وروزما ماثيو أخصائيات تمريض في مستشفى الذيد.

وأكد النادي على أهمية رفع جاهزية الكوادر في مجال الإنعاش المبكر للرياضيين، بهدف ضمان تحقيق نتائج أفضل في الحالات الطارئة لتوقف القلب والتنفس، التي غالباً ما تقع خلال المباريات وفي المنافسات المختلفة.

حضر الورشة سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، بجانب حضور كوادر النادي والرياضيين والمعنيين ومنتسبو النادي من المدربين والموظفين والكادر المساعد، بهدف نشر ثقافة الوعي الصحي بالنادي.

وقدمت أخصائيات التمريض شرحاً عن أهمية وضرورة تدريب كافة الكوادر الرياضية على الإنعاش المبكر، لضمان تحقيق نتائج أفضل في الحالات الطارئة لتوقف القلب والتنفس، التي غالباً ما تحدث في الملابس والصالات الرياضية.

وتناولت الورشة الحديث عن الفرق بين توقف القلب والنوبة القلبية وأعراضهما وكيفية التعامل مع كل حالة من خلال الاسعافات الأولية، وأوضحت أن النوبة القلبية تحصل عند انسداد في مجرى الدم إلى القلب.

أما توقف القلب فيحصل عندما يتعطل عمل القلب وتتوقف ضرباته بصورة غير متوقعة، فيجب الاتصال بوحدة الطوارئ المحلية والبدء بعملية الانعاش القلبي الرئوي فوراً واللجوء إلى التدخل الإسعافي الطارئ لإنعاش القلب.

كما تضمنت الورشة تدريب مباشر لجميع المشاركين فيها للقيام بالخطوات الوقائية والعلاجية للقلب.

وفي الختام قام سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد بتكريم المحاضرتين، تقديراً لجهودهما المبذولة، وتقدم بالشكر والتقدير إلى إدارة مستشفى الذيد لتعاونهم المستمر مع النادي في انشطة التثقيف الصحي الرياضية والمجتمعية.