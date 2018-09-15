الرميثي يشيد بدعم محمد بن زايد لرياضة الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و رعايته لرياضة الإمارات عامة و رياضة الجوجيتسو على وجه الخصوص، ما كان له الأثر الأكبر في تحقيق الميداليات التسع، ضمن منافسات الجوجيتسو بدورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها إندونيسيا.

وتوجه الرميثي في تصريحات له بهذه المناسبة بالشكر لرئيس اتحاد الإمارات للجيوجيتسو وأعضاء الاتحاد واللاعبين والجهازين الفني والإداري على ما قدموه وبذلوه في سبيل رفع راية الوطن في محفل عالمي كدورة الألعاب الآسيوية.

وثمن معاليه، استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتعزيز مكانة اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة ورعاية المواهب الرياضية فيها ودعم المنتخبات الوطنية في رياضة الجوجيتسو بجيل قادر على ضمان تواصل الإنجازات في المشاركات الخارجية.

وقال الرميثي إن هذا الإنجاز الذي تحقق بإرادة قوية وهمة عالية يضاف إلى سلسلة رصيد انجازات رياضة الإمارات ويُعلي من مكانة الدولة رياضياً ويسهم في ترجمة رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق الإنجازات والحفاظ على المراكز المتقدمة.

وهنأ اتحاد الرياضات البحرية لحصوله على ميداليتين ذهبية وفضية واتحاد الجودو والرماية وكرة القدم بحصول كل منها على ميدالية برونزية.

وأشاد معاليه، بالوفد المشارك وما قدمه أعضاؤه من صورة إيجابية تعكس مكانة الدولة وأبناءها، معرباً عن أمله في أن يعمل الجميع من أجل تحقيق المراكز المتقدمة والميداليات في جميع الألعاب بالدورات المقبلة.