الجزيرة يواصل التألق ويفوز على الفجيرة في دوري الخليج العربي

الشارقة 24- محمود علي:

انتزع الجزيرة فوزاً صعباً من الفجيرة بنتيجة 3-2، وذلك خلال لقاء الفريقين لحساب الجولة الثانية من دوري الخليج العربي مساء اليوم السبت.

افتتح الجزيرة التسجيل عن طريق البرازيلي ليوناردو بيريرا في الدقيقة 38، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 59، وعاد بيريرا ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وتمكن محمد بن يطو من تسجيل ثنائية الفجيرة في الدقيقة 87 وفي الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع فريق الجزيرة رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط في المركز الرابع من الترتيب، في حين توقف رصيد الفجيرة عند نقطة واحدة في المركز التاسع.