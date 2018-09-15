منصور بن زايد يشيد بإنجازات مانشستر ستي خلال الـ 10 سنوات الماضية

الشارقة 24- محمود علي:

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر ستي رسالة إلى جماهير الفريق بمناسبة مرور10 سنوات على امتلاكه للنادي العريق، مشيداً بإنجازاته.

وأكد سموه، أن الفريق لم يصل إلى القمة على الرغم من تحقيقه العديد من البطولات خلال العشر سنوات الماضية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد في رسالة إلى جماهير الفريق: "نشكركم على دعمكم وانتمائكم للنادي".

وأضاف سموه: "أردت أن احتفل بهذه المناسبة من خلال توجيه رسالة إليكم، وذلك بعد أن مضت عشر سنوات منذ أن انضممت لكم في دعم هذا النادي الرائع، وقد أردت أن أحتفل بهذه الذكرى من خلال الكتابة إليكم مباشرة، مثلما فعلت عندما اكتملت عملية الاستحواذ وبدأنا الرحلة".

وتابع سموه: "لقد قطعنا شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية وكانت رحلة طويلة حققنا فيها العديد من الإنجازات".

وأضاف:" لقد شهدت السنوات العشر الأخيرة تحولاً اقتصادياً كما خططنا له مسبقاً، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى الرئيس والمجلس وفريق القيادة التنفيذية".

وأكد سموه أن نادي مانشستر ستي بات يملك المحبين من كل أرجاء العالم وذلك بفضل ما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية.