الشارقة يضرب النصر بسداسية ويتقاسم صدارة الدوري مع الوحدة

الشارقة 24- محمود علي:

حقق الشارقة فوزاً عريضاً على النصر بنتيجة 6-3، وذلك خلال لقاء الفريقين لحساب الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، وهو اللقاء الذي أقيم على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

وسجل البرازيلي ويلون سوارس سوبر هاتريك اللقاء وهو أول سوبر هاتريك هذا الموسم.

سداسية الملك افتتحها ويلتون سوارس في الدقيقة الثامنة، وأضاف الإيطالي إيجور كورنادو الهدف الثاني في الدقيقة 15، وعاد سوارس ليسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 26 و35.

ونجح مهاجم الرأس الأخضر ريان مينديز في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 41، وفي الدقيقة 86 عاد سوارس ليختتم السداسية.

أمّا أهداف النصر الثلاثة فجاءت عبر الفرنسي يوهان كاباى في الدقيقة 43، والبرازيلي ايوري ليريو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وسجل البرازيلي ماركوس جابرييل الهدف الثالث في الدقيقة 52.

ورفع الشارقة رصيده إلى ست نقاط ليصعد إلى صدارة الترتيب متساوياً في رصيد النقاط والأهداف مع فريق الوحدة، أما النصر فظل رصيده خاوياً من النقاط في المركز الحادي عشر.