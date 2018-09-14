نادي مليحة يشارك في ختام دورة الشطرنج بمركز الطفل

الشارقة 24:

حضر مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وسالم عتيق الكتبي مدير الإدارة الرياضية بنادي مليحة، الحفل الختامي لدورة الشطرنج بمركز الطفل بمليحة، حيث تم تكريم المشاركين بالدورة والتي رعاها نادي مليحة الثقافي الرياضي ونظمها مركز الطفل في مليحة واتحاد الإمارات للشطرنج، وذلك تكريساً لمبدأ التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية خدمةً للأبناء.

وجرى التكريم ضمن مبادرات نادي مليحة الثقافي الرياضي لـ "عام زايد 2018" والاهتمام بالأبناء في المنطقة الوسطى ونشر الفكر الرياضي الثقافي وتحفيز الأطفال والناشئة الذين يشكلون مستقبل وطننا.

وثمن مصبح بالعجيد، حسن التنظيم من ممثلي اتحاد الشطرنج وحسن الاستضافة من مركز الطفل، مؤكداً أن الرياضة حق للجميع ويجب علينا أن نرسخها في عقول أطفالنا لتصبح عادة لديهم وأن الاهتمام بالفكر الرياضي وبالأخص في لعبة الشطرنج يساعد أطفالنا على التفكير وتنمية قدراتهم الذهنية والتخطيط للمستقبل باستراتيجية الإبداع والتميز مما يساهم في الارتقاء بهؤلاء الأبناء والحفاظ عليهم وصولاً لإعداد جيل يخدم ويقود وطننا الغالي .