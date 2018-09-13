د. بني رشيد: فوزي برئاسة "غرب آسيا للمعاقين" إنجاز إماراتي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تمكن الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، من تحقيق إنجاز جديد لرياضة المعاقين في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، وإمارة الشارقة بصفة الخاصة، يضاف إلى سجل رياضة المعاقين بالدولة، في أعقاب نيله أعلى الأصوات بانتخابات اتحاد غرب آسيا لرياضة المعاقين، حيث ظفر بـ 11 صوتاً، مؤكداً أحقيته بمنصب الرئيس.

وأعرب الدكتور بني رشيد، في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، عن سعادته بحصول دولة الإمارات على هذا المقعد الآسيوي المهم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الدولي هو ترجمة واقعية لدعم القيادة الرشيدة لرياضة المعاقين بالإمارات، والذي انعكس وبشكل كبير على الإنجازات التي حققتها رياضة المعاقين مؤخراً.

كما توجه رئيس اتحاد غرب آسيا للمعاقين المنتخب، بالشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نصير المعاقين، على دعم سموه اللامحدود لفئة ذوي الإعاقة، من خلال إنشائه العديد من المؤسسات والدوائر التي تخدم هذه الفئة المهمة والمؤثرة، ورعايته الكريمة للعديد من الأنشطة والفعاليات في شتى المجالات، التي تخدم المعاق وتوفر له البيئة الإبداعية، وهو أكبر دليل على حرص سموه على دمج هذه الفئة في المجتمع، وجعلها مؤثرة وفعالة في من حولهم .

وأضاف بني رشيد، أن هذا التكليف يضعه أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة في المستقبل، لتطوير رياضة المعاقين في أكبر قارات العالم، وأنه سيسخر كل خبراته من أجل تطوير رياضة المعاقين.