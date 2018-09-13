حمدان بن محمد: علينا التفاؤل مهما كانت الظروف

الشارقة 24- محمود علي:

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بدور أبناء الإمارات المشاركين في مونديال القدرة، والذي أقيم ضمن بطولة العالم في أميركا وتم الغاؤه لأسباب تنظيمية.

وقال سموه في تصريحات تلفزيونية: "علينا التفاؤل مهما كانت الظروف من أجل تحقيق المركز الأول".

وأضاف سموه: "ابتسموا وتفاءلوا فإن الخير قدام".

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي قد قرر الانسحاب من البطولة، وذلك احتجاجاً على سوء التنظيم.

وأشار سموه إلى أن اللجنة المنظمة اخفقت في إقامة بطولة العالم للقدرة بالصورة الصحيحة والمطلوبة، حيث لم تكن المنظمة مؤهلة لتنظيم سباق بهذا الحجم.

وأكد سموه أن فرسان الإمارات دائماً على أتم الجاهزية لجميع التحديات مهما كانت الظروف.

وطالب سموه بدعم هذه الرياضة من أجل إنقاذها من الغرق.