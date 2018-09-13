العصيمي: اتحاد غرب آسيا للمعاقين يلعب دوراً بارزاً في القارة

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

عبر ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عن سعادته بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية الانتخابي الخامس للاتحاد البارالمبي بمنطقة غرب آسيا في مدينة صلالة بسلطنة عمان.

وأكد خلال تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش أعمال الجمعية العمومية الانتخابي الخامس للاتحاد في مدينة صلالة بسلطنة عمان، على الدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد البارالمبي بمنطقة غرب آسيا.

وتوجه العصيمي بالشكر والتقدير إلى حكومة سلطنة عمان لدعمها فئة المعاقين، من خلال استضافتها اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي الخامس للاتحاد البارالمبي.

كما أشاد أيضاً بدور اتحاد غرب آسيا على جهوده ومبادراته ونشاطاته في عملية تطوير رياضة المعاقين في منطقة غرب آسيا، وفي قارة آسيا عموماً.

وأضاف رئيس اللجنة البارالمبية الأسيوية، أن الاتحاد لديه جدول حافل بالمواضيع المهمة، إضافة إلى عملية الانتخابات التي ستعقب الجلسات.

وتمنى العصيمي التوفيق والسداد للمشاركين في الاجتماع ولرياضة المعاقين التطور والتميز.