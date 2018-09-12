أبو الرز: الأردن تطمح إلى استضافة "الألعاب البرالمبية لدول غرب آسيا"

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أكد الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية، خلال حديثه لـ "الشارقة 24"، على أهمية الاجتماع الخامس للجمعية العمومية الانتخابي الخامس للاتحاد البارالمبي بمنطقة غرب آسيا، كونه يأتي في منتصف دورتين برالمبيتين الأولى استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويتم الآن التجهيز للنسخة الثانية، التي من المقرر انعقادها خلال العام 2019- 2020.

وأضاف أبو الرز: "نطمح في اللجنة البرالمبية الأردنية إلى استضافة النسخة الثانية، حيث قدمنا ملفاً متكاملاً لاستضافة الدورة، ونأمل أن يناط بنا هذا الشرف للفوز بالتنظيم".