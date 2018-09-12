إيهاب حسنين: نشكر كل من ساهم في تنظيم اجتماع الجمعية العمومية "للاتحاد البارالمبي"

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

تنطلق غداً الخميس، أعمال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي الخامس للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا المقامة في صلالة والمقرر أن يتم خلالها انتخاب رئيس الاتحاد لرياضة المعاقين.

وتوجه إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للفئات الخاصة، خلال حديثه لـ "الشارقة 24" بالشكر لجميع القائمين والمنظمين لهذا الاجتماع، وخصوصاً وزارة الشباب والرياضة العمانية، واللجنة البارالمبية العمانية التي تستضيف اجتماع الجمعية العمومية لأول مرة.

وأشار حسنين إلى أهمية اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي الخامس للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا الذي يشهد انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد والمتضمن انتخاب الرئيس والنائب والأعضاء.

وفي ختام حديثه تمنى حسانين التوفيق لجميع المشاركين والمتنافسين لخدمة رياضة المعاقين والارتقاء بها لأعلى المناصب.