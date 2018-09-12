العنبري: هدف الشارقة الظهور بشكل قوي أمام النصر

الشارقة 24 – محمود علي:

قال المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، إن مواجهة فريق النصر لن تكون سهلة، خاصة وأنه من الفرق المنافسة على اللقب وعلى الرغم من خسارته لمباراته أمام عجمان.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء الفريق مع النصر في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، أن فريق النصر يعد من الفرق المنافسة على اللقب وبالرغم من خسارة المباراة الأولى، إلا أنهم استطاعوا الرجوع في بطولة كأس الخليج العربي، لديهم تنظيم كبير وقوة جيده في وسط الملعب.

وتابع: "اتمنى أن نظهر بشكل قوي أمام خصم لن يكون سهلاً ونحقق نتيجة ايجابية".

وأضاف: "منحنا اللاعبين راحة لمدة يومين بعد لقاء العين، وبدأنا بعدها تحضيراتنا للقاء النصر وهي تسير حسب ما تم الترتيب لها بالرغم من غياب العناصر الدولية".

ونفى العنبري انتقال الحارس أحمد ديدا إلى نادي النصر، مؤكداً تمسكه باللاعب.

وعن الغيابات قال العنبري: "سيغيب اللاعب محمد الشحي عن اللقاء بداعي الإصابة.

وحول عودة محمد إبراهيم للفريق قال المدير الفني لفريق الشارقة:"محمد إبراهيم إضافة خصوصاً إننا لا نملك لاعب مهاجم مواطن في الفريق، نمتلك أسماء جيدة على الدكة ومتفائل بأنهم سيكونون إضافة قوية ".