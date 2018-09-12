"الشارقة الرياضي" يستعرض النظام المالي الموحد والحوكمة بالأندية

الشارقة 24 – وام:

استعرض مجلس الشارقة الرياضي، برنامج النظام المالي الموحد والحوكمة لأندية الإمارة، خلال ورشة تدريبية نظمها ليوم واحد، في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

تأتي هذه الورشة، ضمن خطة المجلس، بتفعيل نظم العمل الإلكترونية وربطها مع الأندية في نظام واحد، ما يساعد على الارتقاء بمستوى جودة العمل، وتسهيل عمليات الرقابة والتخطيط المالي على الأندية، وترجمة لاختصاصاته الواردة في قانون المجلس رقم 4 للعام 2018 الخاص بتطبيق نظم الحوكمة المالية والإدارية على الأندية.

حضر الورشة، عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، وناصر بن عفصان المدير التنفيذي لنادي الشارقة الرياضي، والدكتور محمد عبد العظيم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المجلس، وما يقارب من 40 مسؤولاً مالياً ومحاسبياً في أندية الإمارة، إلى جانب ممثلي الشركة المصممة للبرنامج.

تم خلال الورشة، استعراض النظام المالي بنادي الشارقة الرياضي كأحد النماذج المالية، إضافة إلى العديد من المحاور التي تتعلق بإدارة العمليات الحسابية والمشتريات والمناقصات المالية وإدارة المخازن والموارد البشرية، إلى جانب النماذج المالية المختلفة.

وثمن الحزامي، دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للرياضة والرياضيين، ومتابعة ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، من أجل نشر رؤية المجلس الاستراتيجية لدعم مسيرة الحركة الرياضية، لتحقيق الأهداف المنشودة والطموحات التي تستهدفها الأندية .

وأكد ضرورة توافر معايير الحوكمة في الأندية، والتي تتطلب أن تكون هناك استراتيجية واضحة لكل ناد، وأهداف محددة ومؤشرات أداء، إضافة لوجود سياسات وإجراءات وأدلة ونظم عمل وثقافة مؤسسية تتبنى مفهوم الحوكمة.