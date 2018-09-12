الشارقة يتعاقد مع محمد إبراهيم مهاجم شباب الأهلي

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن نادي الشارقة، تعاقده مع لاعبه السابق المهاجم محمد إبراهيم، وذلك لمدة موسم واحد، قادماً من نادي شباب الأهلي دبي، على سبيل الإعارة.

وقال اللاعب في تغريدة على "تويتر"، يوم الأربعاء: "سعيد بعودتي مجدداً لصفوف الملك الشرقاوي، وبين إخوتي اللاعبين، وأتمنى أن أشكل إضافة قوية للفريق هذا الموسم، وأن نحقق الأهداف الموضوعة من قبل الإدارة والجهاز الفني".

وتوجه بالشكر إلى الجهاز الفني للنادي على ثقته به، واختياره ضمن خطط هذا الموسم، مؤكداً سعيه لإسعاد جماهير الملك الشرقاوي، وإعادة الفريق إلى تحقيق إنجازاته السابقة.