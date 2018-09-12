"ناشئة الشارقة" تنظم فعاليات "أولمبياد الناشئة الرياضي"

الشارقة 24:

تنطلق، السبت، فعاليات أولمبياد الناشئة الرياضي، الذي تنظمه ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن مساعيها الرامية إلى تهيئة البيئة الجاذبة لمنتسبيها، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية المنوّعة، وتطبيق ما تعلموه من مهارات في بطولات تنافسية، إضافة إلى نشر الوعي الرياضي بين أوساط الشباب بأهمية ممارسة النشاط البدني، ودوره في رفع مستوى اللياقة البدنية، وتعزيز الصحة الجسدية والذهنية.

يهدف أولمبياد الناشئة الرياضي إلى اكتشاف الناشئة الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم، فضلاً عن إعداد وتأهيل كوادر شبابية قادرة على التنافس، ورفع اسم الإمارات عالياً في البطولات المحلية والعربية والدولية.

يشارك في بطولات الأولمبياد التي يشرف عليها كادر فني متخصص 210 من فئات الأشبال والناشئة والشباب في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة المنتشرة في أرجاء الإمارة الباسمة بمختلف مدنها ومناطقها.

ويشمل الأولمبياد العديد من البطولات والمنافسات الرياضية، بدءاً بمهرجان كرة الرجبي الذي سيقام السبت الموافق 15 سبتمبر الجاري في مركز ناشئة كلباء بمشاركة 40 لاعباً من منتسبي مراكز واسط وكلباء ودبا الحصن وخورفكان، ومروراً بمنافسات بطولة القوس والسهم التي ستجرى في مركز ناشئة واسط، الخميس الموافق 20 سبتمبر بمشاركة 10 ناشئين من مركزي واسط ودبا الحصن.

ويستضيف مركز ناشئة الثميد، السبت الموافق 22 سبتمبر بطولة البلياردو، التي سيشارك فيها 16 ناشئاً من منتسبي مراكز الناشئة بالمنطقة الوسطى، وختاماً بسباقات بطولة السباحة الصيفية التي ستقام في مركز ناشئة دبا الحصن السبت الموافق 29 سبتمبر بمشاركة 144 لاعباً، وتضم 9 سباقات في السباحة الحرة، الظهر، والصدر، والفراشة، والمتنوع بمسافات مختلفة.