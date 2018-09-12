منصور الطوقي: التوفيق للمرشحين لرئاسة غرب آسيا للمعاقين

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

استضافت مدينة صلالة بسلطنة عمان اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي الخامس للاتحاد البارالمبي بمنطقة غرب آسيا.

وعلى هامش الاجتماعات، قال الدكتور منصور سلطان الطوقي رئيس اللجنة البرالمبية العمانية، في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24": إن هذا الاجتماع يحمل طابعاً مختلفاً عن الاجتماعات السابقة، باعتبار أن هناك انتخابات تُجرى للفترة الانتخابية 2018 - 2022، منوهاً على أن الانتخاب نوع من أنواع التنافس لمصلحة تطوير اللعبة ويضخ دماءً جديدة تحسن من العمل الرياضي في المنطقة، وتمنى التوفيق لجميع المرشحين.

ورحب الطوقي بالإخوة الأشقاء المشاركين في بلدهم الثاني سلطنة عمان، وبالتحديد في محافظة ظفار بمدينة صلالة، متمنياً للجميع إقامة سعيدة خلال أعمال الاجتماع.

وأضاف الطوقي، أن اللجنة البرالمبية العمانية سعت إلى استضافة هذا الاجتماع لكي تقوم بدور فعال في منطقة غرب أسيا لتطوير رياضة المعاقين في المنطقة، مؤكداً على أن المنطقة تشهد حراكاً رياضياً نشطاً في رياضة المعاقين، خصوصاً في تنظيم البطولات والمناسبات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن اتحاد غرب آسيا للمعاقين يلعب دوراً كبيراً في تطوير هذه الرياضة على مستوى المنطقة.