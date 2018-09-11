الإمارات تنافس 12 دولة على رئاسة اتحاد غرب آسيا للمعاقين

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تستضيف سلطنة عمان، صباح غد الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي الخامس للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا صلالة 2018، والذي يشهد انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الذي يتضمن انتخاب الرئيس والنائب والأعضاء.

ويمثل اللجنة البارالمبية الإماراتية الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، مرشحاً لمنصب الرئيس للدورة الانتخابية 2018 – 2022، ويشغل الدكتور بني رشيد منصب رئيس اتحاد غرب آسيا للدورة السابقة 2014 - 2018، وهو عضو مجلس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين ورئيس نادي خورفكان للمعاقين.

ويتنافس في الانتخابات 12 دولة يمثلون دول منطقة غرب آسيا إحدى المناطق الستة الآسيوية.

كما سيشارك في أعمال الاجتماع الانتخابي الخامس ممثلين عن التنظيمات الرياضية في المنطقة العربية، أبرزهم الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وأصحاب حسنين ممثل الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة، بالإضافة إلى الشيخ أحمد بن عبد الله الرواس مدير عام الشؤون الرياضية في محافظة ظفار، وعبد القادر حداد رئيس بلدية محافظة ظفار وممثلي الدول 12 أعضاء منطقة غرب آسيا.

والجدير بالذكر أن إمارة الشارقة تحتضن المقر الدائم لاتحاد غرب آسيا للمعاقين الذي تم تخصيصه بمبادرة كريمة من قبل حكومة الشارقة.