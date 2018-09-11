"الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس" يعقد اجتماعاً مع نادي البطائح

الشارقة 24:

زار وفد من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برئاسة سعادة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، الإثنين، نادي البطائح الثقافي الرياضي، حيث عقد اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس إدارته برئاسة سعادة حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الناديين، بمقر نادي البطائح.

وتضمن الاجتماع كيفية نشر رياضات الدفاع عن النفس في المنطقة الوسطى من خلال نادي البطائح والتعاون المشترك بين إدارتي الناديين، وإقامة بطولات محلية وإقليمية ودولية في رياضات الدفاع النفس، من أجل الاستفادة من إمكانيات أندية إمارة الشارقة الكبيرة وبنيتها التحتية بصفة عامة ونادي البطائح بصفة خاصة.