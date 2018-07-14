مجلس الشارقة الرياضي يطلع على خطط "خورفكان للمعاقين"

الشارقة 24:





اطلع عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، على خطط واستراتيجيات نادي خورفكان للمعاقين للمرحلة المقبلة، خلال استقباله يوم الخميس، الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبد الرحمن القواضي نائب رئيس المجلس، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وناقش الحضور خلال اجتماع، في مقر مجلس الشارقة الرياضي، سبل التعاون بين الجانبين، وتقديم الدعم في مختلف الأنشطة والمبادرات والبطولات، خلال المرحلة المقبلة، واستعرضوا مختلف المشاركات الخارجية لأبطال النادي، والتحضير لمعسكرات اللاعبين، استعداداً لأجندة البطولات المقبلة، وتحقيق المزيد من الإنجازات، وسبل مواجهة الصعوبات التي تواجه النادي.

وأشاد أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، بالجهود الكبيرة التي بذلت من الجميع، مثمناً عمل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، والجهاز المساعد من إداريين وفنيين، وحرص الجميع على تطوير النادي، في ظل الإمكانات المتاحة، ونجاح النادي عبر نجومه في حصد الألقاب، وتشريف الدولة، مؤكداً حرص المجلس على دعم النادي، في مختلف المجالات.

وأشار الحزامي، إلى أن نادي خورفكان للمعاقين، يعتبر منارة رياضية مشرفة، تحظى باهتمام كبير من قبل المجلس، وحث إدارة النادي، على المزيد من العمل الذي يصب في إطار رفع راية النادي، لتحقيق البطولات.

من جانبه، تقدم الدكتور عبد الرزاق رشيد بالتهنئة للحزامي، على نيله ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجه بالشكر لاهتمام ودعم مجلس الشارقة الرياضي للنادي، تجاه رسالته الرياضية السامية، مؤكداً حرص النادي على السير وفق استراتيجية محددة وهادفة تعمل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات.