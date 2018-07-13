تواصل فعاليات معسكر صيف الشارقة "عطلتكم غير"

الشارقة 24:

تحت شعار "عطلتكم غير"، تتواصل فعاليات معسكر صيف الشارقة الرياضي، الذي يقيمه مجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار "عطلتكم غير"، بفعاليات متنوعة تستهدف الطلبة خلال عطلتهم الصيفية، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتشمل الفعاليات التي انطلقت في 7 يوليو وتتواصل حتى 12 أغسطس المقبل، المحاور العلمية والرياضية والترفيهية والدينية والثقافية، بجانب الفعاليات الصيفية التي تنفذها أندية إمارة الشارقة بدعم ومتابعة من مجلس الشارقة الرياضي.

وتقام الفعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات المشاركة، وهي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبرنامج سلامة الطفل.

وأكد عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن فعاليات معسكر صيف الشارقة الرياضي تقام في إطار ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتمكين الشباب من الاستفادة من أوقاتهم.

وأشار الحزامي إلى أن مجلس الشارقة الرياضي حرص على أن يكون المعسكر الصيفي هذا العام إضافة نوعية لاستقطابه المشاركين وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم، داعياً الجيل الناشئ إلى الاستفادة من الفرص التي تقدمها فعاليات المعسكر اليومية، وما تحمله من رؤية وطنية تنمي الولاء والانتماء في نفوس المشاركين والمشاركات وتمنحهم قدراً أكبر من المعلومات وممارسة هواياتهم وبرامجهم الرياضية والفنية في المساحات المخصصة لهم طوال الفترة الصباحية.