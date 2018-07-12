أبطال التجديف الحديث لنادي الحمرية يعسكرون في إسبانيا

جانب من تدريبات اللاعبين في إسبانيا

وصلت بعثة نادي الحمرية من فريق التجديف الحديث إسبانيا، لبدء معسكر الإعداد بمدينة أشبيليا، والذي سيتواصل على مدى 10 أيام.

ويأتي المعسكر في إطار ما يوليه مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي برئاسة جمعة الشامسي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، من اهتمام ورعاية للأنشطة البحرية في النادي وخاصةً فريق التجديف الحديث، لما حققه من إنجازات للرياضة الإماراتية.

وسيخضع أعضاء الفريق لفترة كبيرة من الإعداد والتمرين استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية والعربية.

وسيتولى المدرب سيد علي واضح مدرب الفريق مهام تأهيل أعضاء الفريق من خلال الحصص التدريبية المكثفة والتي يطمح من خلالها إلى الوصول إلى أعلى لياقة بدنية ممكنة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة إلى أن المعسكر سيتواصل على مدى الأيام المقبلة لمنح اللاعبين فرصة كبيرة لتأهيل قدراتهم والاستعداد للموسم المقبل سواء محلياً أو دولياً.

وأوضح أن الاستحقاق الأول للفريق سيكون المشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في شهر أغسطس المقبل بإندونيسيا، تليها مشاركة الفريق في الاستحقاق الذي يليه وهو البطولة العربية في شهر سبتمبر بالجزائر.