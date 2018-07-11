عائشة المعيني تتأهل للمشاركة في الأولمبياد العالمي الـ 43 للشطرنج

الشارقة 24:

ضمن التصفيات النهائية لمنتخب السيدات للشطرنج، تأهلت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عائشة سرحان المعيني، للمشاركة ضمن فريق المنتخب لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في الأولمبياد العالمي للشطرنج الـ 43، والمقام في بلدية باتومى بجمهورية جورجيا، في الفترة ما بين 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2018، والذي يعد أكبر حدث شطرنجي في العالم.

وجاء تأهل اللاعبة بعد أن شاركت في التصفيات التي أقامها اتحاد الإمارات للشطرنج والتي استمرت لمدة شهرين بمشاركة 5 لاعبات شابات متميزات تم اختيارهم من أندية الشطرنج المختلفة على مستوى الدولة، وذلك بتوصية من الجهاز الفني للمنتخب من أجل اختيار أحدهم للمشاركة في الحدث العالمي.

ونالت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الأول من بين جميع المنافسين، وذلك بدون أي هزيمة، لتكون ضمن عناصر المنتخب المشاركة في أولمبياد اللعبة.

وكانت اللاعبة قد حازت على 3 نقاط من 4 مباريات، حيث فازت على عوشة الشامسي لاعبة نادي أبوظبي، وعلى مريم عيسى لاعبة نادي دبي بالانسحاب، وتعادلت مع ياسمين علي لاعبة نادي دبي وكذلك مع فاطمة الوهابي لاعبة نادي أبوظبي.

من جانبها، أعربت اللاعبة عائشة سرحان المعيني عن سعادتها بما حققته من إنجاز للتأهل للمشاركة في الأولمبياد العالمي هذا العام، مؤكدةً أن ذلك شرف كبير لها ولنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، موضحةً أن هذا التأهل ما هو إلا نتيجة وثمرة جهد متواصل ومبذول في التدريب.

وأكدت اللاعبة أن تألقها في التصفيات لم يأت من فراغ، بل من دعم النادي المتواصل لها من أجل تحقيق الأفضل، مؤكدةً أن الخطوة الأهم هي تشريف دولة الإمارات في فعاليات الأولمبياد العالمي من خلال تحقيق المركز الأول والذي لا يوجد بديل عنه كما تعودنا دائماً من قادتنا.

كما صرح مدرب اللاعبة سعد عطية عن مدى سعادته لتأهلها وأنها ستكون أحد الممثلين للدولة في الأولمبياد العالمي، وأكد أنه لولا التزام اللاعبة بمواعيد التدريب والبرنامج الموضوع لها لما وصلت لهذه النتيجة المشرفة، كما أوضح أنه استخدم بعض الخطط الاستراتيجية العالمية في تدريب اللاعبة لعلمه بصعوبة تلك التصفيات ومدى قوة اللاعبات المنافسات لها، وأنه سعيد بما وصلت له عائشة من نتائج.

ومن جانبهم، أوضح أعضاء مجلس إدارة النادي أنهم يقدمون خالص الدعم لجميع اللاعبات الموهوبات، آملين تحقيق الإنجازات المتواصلة لرفع اسم النادي والوطن وتشريف دولة الامارات العربية المتحدة في المحافل الدولية.

كما هنأت سعادة كريمة حسن المعيني رئيس مجلس إدارة النادي، وسعادة خولة السركال نائب رئيس مجلس الإدارة، وباقي أعضاء مجلس الإدارة اللاعبة على ما حققته من فوز مشرف لها وللنادي، وتمنوا لها خالص التوفيق واستمرار التميز في حياتها وتحفيزها للوصول إلى إنجاز أخر في الأولمبياد العالمي للشطرنج هذا العام.