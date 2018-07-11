تعاون بين مجلس الشارقة الرياضي ونادي الثقة للمعاقين

الشارقة 24:

استقبل سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، بمقر المجلس، مؤخراً، كل من سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي، لمناقشة سبل التعاون المشترك والمساهمة في دعم النادي وأنشطته المختلفة.

دار نقاش مثمر خلال اللقاء عن آلية العمل في النادي خلال المرحلة الحالية، فيما اطلع الأمين العام على الخطط المستقبلية والاستراتيجيات التي يتبناها النادي والمستجدات والتحديات فيما يتعلق بالمشاركات الداخلية والخارجية وعلى رأسها المشاركة في الألعاب العالمية للشلل الدماغي التي ستقام في إسبانيا، خلال الفترة من 5 إلى 12 أغسطس المقبل، بجانب مشاركة لاعبي النادي ضمن منتخب الدولة في دورة الألعاب الآسيوية في شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تنظيم وإعداد البطولات الدولية والعالمية.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس نادي الثقة للمعاقين: "يعتبر نادي الثقة للمعاقين عميد أندية المعاقين في الدولة"، مشيراً إلى نظرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الإنسانية الثاقبة لرعاية ذوي الإعاقة وما قدمه لهم من دعم أدبي ومادي ومعنوي من خلال الجهات والمؤسسات المعنية بهم، مؤكداً أن ما تقدمه تلك المؤسسات من رعاية اجتماعية وصحية وتأهيلية وتعليمية وترفيهية للمنتسبين إليها خير شاهد على مكارم سموه الذي استحق بكل فخر واعتزاز أن يلقبه أبناؤه ذوي الإعاقة بلقب نصير المعاقين.

وتوجه سعادة الدكتور طارق بن خادم بالشكر والعرفان نيابةً عن أسرة النادي إلى مجلس الشارقة الرياضي بقيادة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس والأمين العام على الاهتمام الكبير وتقديم الدعم لذوي الإعاقة على ما يبذلونه من مجهودات وتسخير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لهم في شتى المجالات، مما يساهم في نجاحهم وتقدمهم وتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث أكد أن بناء جسور من التعاون مع مجلس الشارقة الرياضي يزيد من إصرار نادي الثقة للمعاقين على تحقيق المزيد من النجاحات خاصةً على مستوى المشاركات الخارجية ومواصلة تحقيق الإنجازات وتنظيم البطولات الدولية والتواجد على منصات التتويج التي ترفع علم الدولة.

من جانبه، ذكر سعادة عيسى هلال الحزامي: "تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، يولي المجلس اهتماماً خاصاً بالأندية الرياضية في الإمارة الباسمة بشكل عام وأندية ذوي الإعاقة بشكل خاص، حيث أن الاهتمام بهم يعد مسؤولية مجتمعية، وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ونحن على أتم الاستعداد لتحقيق مطالبهم وتنفيذ احتياجاتهم اليومية لما فيه المصلحة العامة في رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، وتوفير كافة الامكانيات المادية والمعنوية لخدمتهم وتقديم كل العون لهم في شتى المجالات، وتذليل كل الصعاب لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مؤكداً تقدير مجلس الشارقة الرياضي للدور الكبير الذي يقوم به نادي الثقة للمعاقين على المستوى الرياضي وخطط مجلس الإدارة الرامية إلى التطوير في كل موسم والاهتمام بإعداد اللاعبين على أفضل شكل وتجهيزهم للمشاركات في بطولات الموسم الجديد داخلياً وخارجياً".

وثمن سعادة الأمين العام التواجد الفاعل لنادي الثقة للمعاقين في الساحة الرياضية على كل المستويات، مؤكداً أن النادي ولاعبيه على قدر المسؤولية دائماً، مضيفاً أن الاهتمام بمسيرته من صميم عمل المجلس للبصمة الواضحة للنادي سواء على مستوى المشاركات الداخلية أو الخارجية نحو الوصول إلى أعلى المراتب التي تؤكد ريادة نادي الثقة للمعاقين الذي يعتبر أحد الأندية المميزة على مستوى إمارة الشارقة وله دور ملموس ينعكس على الرياضة بشكل عام.

وأثنى سعادة عيسى الحزامي على الزيارة والتي تؤكد بدورها على التعاون المشترك بين الطرفين ورعاية مجلس الشارقة الرياضي لأنشطة النادي ومتابعة مسيرة أبطاله نحو الأفضل.