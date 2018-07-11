لعبة "التايكواندو" تشهد إقبالاً لافتاً في ملتقى الحمرية الصيفي

الشارقة 24:

حضور لافت من قبل المشاركين في فعاليات نادي الحمرية الصيفية على تعلم مهارات لعبة التايكواندو، التي تعد إحدى رياضات الدفاع عن النفس التي لها حضورها وأهميتها في مجتمع الدولة بصورة عامة، وإمارة الشارقة بصورة خاصة.

وتحظى حصص التايكوندو بتوافد المشاركين للاستفادة منها في ظل إدراجها كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية في ملتقى الحمرية الصيفي الـ 24، ضمن فعاليات النشاط الصيفي والبرامج الهادفة التي يتضمنها برنامج مجلس الشارقة الرياضي الصيفي لهذا العام تحت شعار "عطلتكم غير"، بالتعاون مع بلدية الحمرية.

ومارس منتسبو الملتقى التايكواندو تحت إشراف مدربين متخصصين في المجال، الذين أكدوا أن الهدف الأسمى من ممارسة التايكواندو بالنسبة للمنتسبين من الناشئة هو تطوير المهارة والمحافظة على المرونة الفطرية لجسم الطفل، الأمر الذي يعد ذو فائدة كبيرة لتنشئة أجيال سليمة بدنياً ولها بنية جسمية سليمة تقاوم الأمراض.

ومن جهته، أكد عبيد جمعة الشامسي أمين السر العام ورئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي الحمرية، أن النادي بيئة آمنة للأطفال من منتسبي الملتقى، يتم تدريبهم من قبل مدربين مؤهلين لديهم الخبرة الكافية في فنون التايكواندو.