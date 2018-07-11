مجلس الشارقة الرياضي يطلق فعاليات المعسكر الصيفي

الشارقة 24:





في إطار الفعاليات الصيفية للمعسكر الصيفي الذي أطلقه مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة والذي يستهدف الطلبة خلال عطلتهم الحالية، نظم المجلس في أولى برامجه فعاليات تراثية متنوعة، في إطار الخطة التي اعتمدها عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي لنشاط المعسكر الصيفي وإشرافه المباشر على تنفيذها، لتكون هادفة ومتكاملة في أطروحاتها الوطنية والرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية.

وجرى تنظيم الفعاليات بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث والنادي البحري للفنون ودائرة الخدمات الاجتماعية فرع خورفكان، وجرى تنظيمها في مقر نادي الشارقة للثقافة والشطرنج بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وسعيد العاجل المشرف العام على المعسكر الصيفي بمجلس الشارقة الرياضي وعفراء المشغوني مديرة المعسكر الصيفي وعدد من ممثلي الجهات المشاركة والمنفذة للنشاط التراث.