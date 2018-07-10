نادي اتحاد كلباء يتلقى دعوة من "الفيفا" والحكومة الروسية

الشارقة 24:

تلقى نادي اتحاد كلباء دعوة من قبل مؤتمر الفيفا والحكومة الروسية، للمشاركة في مؤتمر اقتصاد كرة القدم، المقام حالياً على هامش مونديال كأس العالم في موسكو.

واختار النادي لهذه المهمة كلاً من سيف سلطان المحرزي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعماد المكاوي مدير التسويق والترويج بالنادي اللذان غادرا الدولة أمس الإثنين، متوجهين إلى روسيا وذلك لحضور فعاليات مؤتمر الفيفا لاقتصاد كرة القدم وتقديم بعض المقترحات عن تنمية اقتصاد الدول من خلال بطولات كرة القدم وتقديم شرح مبسط لما شهدته دولة الإمارات في الآونة الأخيرة لما قامت به من استضافات فعاليات وبطولات دولية لكرة القدم.

وأيضاً للاستفادة من الخبرات التسويقية والترويجية في تنمية الاقتصاد الروسي بعد انتهاء من بطولة كاس العالم روسيا 2018 هذا وسيستمر المؤتمر لمدة أربعة أيام اعتباراً من 9 يوليو الجاري حتى الثاني عشر منه.