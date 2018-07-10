نادي الحمرية الرياضي يطلق فعالياته الصيفية

الشارقة 24:

أطلق نادي الحمرية الثقافي الرياضي فعالياته الصيفية لملتقى الحمرية الصيفي في دورته الرابعة والعشرين بعد النجاح الكبير والسمعة التي حققها طوال 23 عاماً مضت، وذلك بتقديم باقة متميزة من الفعاليات التي سيستفيد منها 500 طالب وطالبة من المشاركين والمشاركات ابتداء من يوم الأحد وتتواصل حتى الثاني من شهر أغسطس المقبل.

وجرى تدشين الفعاليات الصيفية بحفل كبير حضره الجهاز الإداري للملتقى والمشاركين وعدد من أولياء أمورهم ليتم التعريف بأجندة الفعاليات التي ستتواصل على مدى شهر في صالات نادي الحمرية بجانب الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والتراثية والمعرفية المتنوعة التي ستقدم في واحدة من أهم برامج الصيف للمشاركين ضمن فعاليات برنامج مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة لهذا العام تحت شعار "عطلتكم غير"، وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بلدية مدينة الحمرية.

أفاد راشد غانم الشامسي عضو مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى الصيفي بأن جملة من الأنشطة ستنفذ خلال برنامج الملتقى لهذا العام، إلى جانب مراعاة الفئات العمرية ومدى موائمتها لهذه الأنشطة والفعاليات.