اتحاد الكرة يكلف الدكتور عبيد صقر برئاسة لجنة الانضباط

الشارقة 24 - محمود علي:

وافق مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، على الاعتذار الذي تقدم به المستشار القانوني أحمد الزعابي من رئاسة لجنة الانضباط في الوقت الحالي بسبب التزاماته وظروفه الخاصة، وتقدم المجلس له بالشكر وتمنى له التوفيق والاستفادة من خبراته في الفترات المقبلة.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس الإدارة تكليف الدكتور عبيد صقر بوست رئيساً للجنة الانضباط وفق الصلاحيات المنوطة للمجلس من الجمعية العمومية.

ويعد الدكتور عبيد صقر بوست من الكفاءات الوطنية في مجال الاستشارات القانونية حيث حصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة درهام في المملكة المتحدة وعمل أستاذاً في جامعة الإمارات، كما تولى مناصب عديدة منها عضو المجلس الاستشاري في جامعة دبي.