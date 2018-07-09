لاعبات "الشطرنج والثقافة للفتيات" بالشارقة يتألقن في معسكر جورجيا

الشارقة 24:

ضمن منافسات معسكر بلدية باتومي الدولي الرابع والمقام في جمهورية جورجيا، أقيمت مباراة ودية بين لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة تحت 12 سنة، وبين فريق لاعبات ولاعبين باكو أذربيجان المشاركين أيضاً في المعسكر،

وأسفرت النتائج الأخيرة عن تألق لافت للاعبات فريق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المكون من 6 لاعبات بعدما حققوا الفوز على فريق باكو أذربيجان المكون من 6 لاعبين ولاعبات بنتيجة 4.5 مقابل 1.5.

وجاءت هذه النتيجة الإيجابية بفوز فريق نادي فتيات الشارقة كمؤشر واضح على أن النادي يسير بخطى ثابت نحو التقدم لرفع مستوى اللاعبات وتحقيق أهدافه الاستراتيجية والفنية.

وتقام فعاليات البطولة والمعسكر خلال الفترة من الأول من شهر يوليو الجاري وحتى 12 من الشهر، بمشاركة 12 لاعبة من أفضل لاعبات نادي الشطرنج والثقافة بالشارقة من مختلف الفئات العمرية، حيث تشارك 6 لاعبات تحت 8 ،10 ،12 سنة كفريق الناشئات، وتشارك أيضاً 5 لاعبات في البطولة المفتوحة 1600، كما تشارك اللاعبة الدولية عبير علي في البطولة المفتوحة تحت 2200.

وتعد هذه البطولة من أقوى البطولات الخارجية الدولية، والتي تشارك فيها كافة الدول الأوروبية والأسيوية والعربية، وكافة الجنسيات من اللاعبات الدوليات المصنفات والحاصلات على الألقاب الدولية.

وأكدت سعادة كريمة حسن المعيني رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس الوفد، أن الخطة التي تم وضعها من أجل تطوير المستوى الفني للاعبات النادي تسير بدون أي عوائق، وهو ما يؤكد أن اللاعبات سيعدن إلى الإمارات محملين بتجارب فنية مختلفة وجديدة، سيكون لها الدور في دعمهن خلال الفترة المقبلة بمختلف البطولات المحلية والدولية.

وأكدت المعيني أن نادي الشطرنج والثقافة للفتات بالشارقة يعمل دائماً على تطوير مستوى لاعباته من خلال اشراكهن في مختلف البطولات والمحافل الدولية وترتيب المعسكرات الخارجية على مدار السنة، من أجل الاحتكاك بلاعبات صاحبات خبرة وإنجازات وتصنيفات دولية كبيرة من أجل نقل افكارهن والتعرف على خطط استراتيجية جديدة في اللعب لتحقيق اقصى استفادة ومواكبة لاعباتنا لمستوى اللاعبات الدوليات.

كما صرح مدرب الفريق مجدي جورج أن ما حققته اللاعبات في البطولة جاء نتيجة تدريب متواصل وجهد مبذول من اللاعبات وإصرار وعزيمة والتزام للوصول الى هذا المستوى من النجاح وتقديم الأفضل دائماً في لعبة الشطرنج، كما أكد على أهمية المعسكر بالنسبة للاعبات لما سيكتسبونه من تجارب وخبرات جديدة تسهل عليهم الفوز ورفع التصنيف في جميع البطولات.