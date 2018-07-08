مجلس الشارقة الرياضي يتفقد نادي خورفكان للمعاقين

الشارقة 24:

اطلع عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، خلال زيارته لنادي خورفكان للمعاقين، على كافة خطط واستراتيجيات النادي، في إطار رؤيته لاستكمال مشواره الرياضي وتأهيل لاعبيه للموسم المقبل .

وتأتي الزيارة، في إطار جولة الحزامي على كافة أندية الإمارة، بعد توليه مهام منصبه، للاطلاع على واقع الأندية الرياضية بالإمارة، وما تحققه من نتائج، والتحديات التي تواجهها.

وأشاد عيسى هلال الحزامي، بالنتائج المتميزة، التي حققها أبطال نادي خورفكان للمعاقين، خاصة حصولهم على الكأس في بطولتي "عام زايد لألعاب القوى" و"رفع الأثقال"، مشيراً إلى أن نادي خورفكان للمعاقين يعد منصة رياضية مشرفة للإمارة والدولة .

وشكر الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس إدارة النادي، خلال حضوره اللقاء، مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، على دعمه للنادي.

وعبر الحزامي، عن اعتزازه بإنجازات النادي، في مختلف أنواع الرياضات الفردية والجماعية، مؤكداً حرص مجلس الشارقة الرياضي، على دعم النادي وتمكينه من مواصلة تقدمه .

كما حضر أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، الاجتماع الدوري السابع لمجلس إدارة النادي، حيث تم استعراض إنجازات النادي خلال الموسم الرياضي الماضي، واحتياجاته للموسم المقبل، بهدف تعزيز مكانته على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية.