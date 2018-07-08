نادي اتحاد كلباء يفتتح باب التسجيل في ملتقاه الصيفي

الشارقة 24:

يستقبل نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، طلبات التسجيل أمام الراغبين في الانضمام والانتساب لفعاليات ملتقاه الصيفي، الذي ينطلق في 15 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية "صيف بلادي 2018"، بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومجلس الشارقة الرياضي.

وقال الدكتور عبد الله سيف الذباحي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي: إن باب التسجيل مفتوح خلال الفترتين الصباحية والمسائية حتى نهاية الأسبوع الجاري، واكتمال العدد، للمواطنين والمقيمين من الأعمار من 7 حتى 12 سنة، ومن مختلف مناطق مدينة كلباء.

وأضاف الذباحي، أن الفعاليات التي أقرتها اللجنة المنظمة، اشتملت على فعاليات رياضية وثقافية وتراثية وترفيهية ورحلات علمية، بهدف استثمار أوقات فراغ الأطفال، في تنمية مواهبهم وصقل قدراتهم وتزويدهم بالمهارات والكفاءات، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم في بيئة آمنة ومشجعة، تحت إشراف كوادر مواطنة.