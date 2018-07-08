نادي مليحة يُصقل مهارات الطلبة في العطلة

الشارقة 24:

أكد مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، أن النادي سيواصل تنظيم فعالياته المجتمعية، وخاصة في فصل الصيف، لاستثمار أوقات فراغ الأطفال والناشئة والشباب بفعاليات مفيدة ومثمرة.

وأشار الكتبي، خلال افتتاحه النشاط الصيفي بالنادي، إلى أن النادي قام بإعداد حزمة متنوعة من الأنشطة، التي تقام تحت فعاليات مجلس الشارقة الرياضي، لخلق بيئة رياضية صحية تستوعب كافة الطلاب من الأطفال والشباب.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي: إن هذا النشاط يأتي كل عام بعد انتهاء العام الدراسي، بهدف استغلال أوقات الشباب، لتحقيق الفائدة والمنفعة لهم، من خلال تنمية مواهبهم، وصقل مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، على مدى 4 أسابيع، تبدأ بأسبوع "الموروث الشعبي"، ثم أسبوع "هذا ما يحبه زايد"، ثم أسبوع "الإبداع والابتكار"، وأخيراً أسبوع "الثقافة والفنون".