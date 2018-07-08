دورة الكاراتيه في نادي الذيد تشهد إقبالاً كبيراً

الشارقة 24:





في إطار فعاليات الملتقى الصيفي لنادي الذيد الثقافي الرياضي، وضمن فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، ينظم النادي يومياً وفي صالته الرياضية تدريبات الكاراتيه للمشاركين الذي يتوافدون يومياً إلى صالة الكاراتيه بالنادي.

ويتلقى المشاركون بدورة تعليم فنون الكاراتيه تدريبات متقدمة من قبل مدرب الكاراتيه أحمد حمود خلف.

وأكد الدكتور حمود العنزي مدير نادي الذيد، أن فعاليات الكاراتيه تمثل دورة سنوية يحرص النادي على تنظيمها، في إطار حرصه على نشر فنون الألعاب القتالية بين الفتيات والشباب.

وأشار إلى أن نادي الذيد قد خصص لها حصصاً يومية، بإشراف مدرب متخصص.