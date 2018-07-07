أطلق برنامجه الصيفي "عطلتكم غير"

نادي دبا الحصن يستثمر أوقات فرغ الشباب بفعاليات مميزة

  • السبت 07, يوليو 2018 في 11:18 م
  • جانب من المشاركين في البرنامج
    جانب من المشاركين في البرنامج
دشن نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، برنامجه الصيفي، تحت شعار "عطلتكم غير"، بهدف استثمار أوقات فراغ الشباب والناشئة، بفعاليات وأنشطة مثمرة.
الشارقة 24:
 
أطلق نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، برنامجه الصيفي، ضمن البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية، تحت شعار "عطلتكم غير"، في نسخته الحادية عشرة، بتنظيم من مجلس الشارقة الرياضي، والذي يستهدف المواطنين والمقيمين، من عمر 7 إلى 16 سنة.
 
وقال جاسم درويش رئيس لجنة البرنامج الصيفي بالنادي: إن النشاط الصيفي انطلق، يوم السبت، ويستمر لغاية الخامس من الشهر المقبل، ويتضمن فعاليات متنوعة ومميزة، عملية وترفيهية ورياضية ودينية وثقافية.
 
بدوره، أكد جمعة عبد الله الحمودي أمين سر النادي، أن النشاط الصيفي بات تقليداً سنوياً يحتضن الشباب والناشئة من أبناء المدينة الفاضلة، للعناية بهم، وحمايتهم من المخاطر، واستثمار أوقات فراغهم، بما ينفعهم من برامج وفعاليات مثمرة، لبناء جيل رياضي مثقف، يساهم في رفعة وطنه.