"الشارقة للفروسية والسباق" يكرّم الفائزين بدورته الصيفية الخامسة

الشارقة 24:

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، المنافسات الصيفية الخامسة التي جرت على 4 أشواط، يوم الجمعة.

وشهدت المنافسات، مشاركة كبيرة من فرسان أندية الشارقة للفروسية والسباق، ودبي للفروسية، وعجمان للفروسية، ومندرة للفروسية، وجبل علي للفروسية، والباهية للفروسية، والحبتور للفروسية، والفرسان، وإسطبلات الصافنات ودوجامبينغ، والعساكر من السعودية .

وبلغ عدد الفرسان المشاركين في البطولة بأشواطها الأربعة، 140 فارساً وفارسة من مختلف الفئات، وانطلقت البطولة في تمام الساعة الثالثة ظهراً في الصالة المغطاة وامتدت حتى الساعة العاشرة مساء.

نتائج البطولة

نتائج الشوط الأول: شوط المبتدئين، وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة، يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار، من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 70 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين، 29 فارساً أنهى 18 منهم المسار من دون أخطاء.

نتائج الشوط الثاني: وهو شوط مع الزمن، بجولة واحدة، يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 80 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين، 49 فارساً، أنهى 37 منهم المسار من دون أخطاء.

نتائج الشوط الثالث: وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة، يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 100 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين، 38 فارساً، أنهى 16 منهم المسار من دون أخطاء.

نتائج الشوط الرابع: وهو شوط بجولة واحدة ضد الزمن، يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وبأسرع زمن بحواجز يصل ارتفاعها حتى 120 سم، ونال المركز الأول الفارس محمد فادي الزبيبي من نادي مندرة للفروسية، على صهوة جواده "تولونا" وبزمن "52.42" دقيقة، وذهب المركز الثاني للفارس عمر الصواف من إسطبلات العساكر، على صهوة جواده "فورتونا آر"، وبزمن "53.12"، وذهب المركز الثالث للفارس أسامة الرفاعي على صهوة جواده "أيسيجو"، وبزمن "53.66".

وقام بتتويج الفرسان أصحاب المراكز الأولى، سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وكان في لجنة التحكيم الشيخ خالد بن فيصل القاسمي .