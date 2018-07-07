اتحاد الإمارات لكرة القدم يقر آلية تحديد سقف رواتب اللاعبين

الشارقة 24 - محمود علي:

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماعه الدوري، برئاسة مروان بن غليطة رئيس المجلس، بحضور محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وقال الأمين العام للاتحاد: إن المجلس وافق على توصية الأندية، بشأن إجراءات وآلية تطبيق سقف رواتب اللاعبين، وأحالها إلى الإدارة القانونية لاستكمال الإجراءات.

وأكد أن القرار، اتخذ استناداً إلى قرار الجمعية العمومية العادية، بتخويل لجنة دوري المحترفين بالاجتماع مع أعضاء شركات الأندية المحترفة، للتصويت على القرار، ورفع توصية بذلك لمجلس الإدارة، الذي يقوم بدوره باتخاذ القرار.

وأضاف الأمين العام للاتحاد، أن الاجتماع ناقش موضوع الخطأ في قرعة بطولة دورة الألعاب الآسيوية "آسياد"، وأكد أن الاتحاد يتابع حالياً مع اللجنة الأولمبية الوطنية المكلفة بالتسجيل في هذه الدورة آخر المستجدات، وتعديل الخطأ الحاصل بحق مشاركة الدولة.

وتابع بن هزام، أن المجلس اعتمد اللوائح الخاصة بلجنة دوري المحترفين، والمتعلقة بلوائح مسابقاتها المختلفة، إلى جانب لوائح الإعلام والتسويق، والجانب النظري من لوائح دوري الدرجة الأولى، وأشار إلى أن المجلس قرر تنظيم دورات تدريبية لمراقبي ومنسقي المباريات.