نادي الذيد ينظم لقاءً تعريفياً حول العمل التطوعي

الشارقة 24:

نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي، تزامناً مع "عام زايد"، وضمن اتفاقية التعاون المبرمة مع برنامج "تكاتف"، لقاءً تعريفياً بعنوان "دور برنامج تكاتف في تعزيز العمل التطوعي في المنطقة الوسطى"، بهدف التعريف بمؤسسة الإمارات وبرنامجها التطوعي "تكاتف"، وآلية تعزيز العمل التطوعي في المنطقة الوسطى.

تحدث الأستاذ محمد خالد العباسي، مسؤول قيادة مشاريع في برنامج "تكاتف" عن البرنامج، والأنشطة الوطنية التي شارك فيها متطوعي "تكاتف"، سواءً داخل الدولة أو خارجها، وكذلك شروط الانتساب في برنامج "تكاتف".

ثم قدم الشكر إلى نادي الذيد الثقافي الرياضي، لما يقوم به من دور في تعزيز العمل التطوعي، خصوصاً بعد توقيعه اتفاقية تعاون مع برنامج "تكاتف"، مؤكداً أنه وفي ظل الشراكة مع "تكاتف" سيتم تنظيم دورات تعزز العمل التطوعي في المنطقة الوسطى.

وتقدم سعادة سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي بخالص الشكر لمؤسسة الإمارات، وإلى برنامج "تكاتف" على دورهم الريادي في تعزيز العمل التطوعي، منوهاً إلى أن النادي أخذ على عاتقه تعزيز الشراكات المجتمعية ودعم المبادرات الوطنية.

فيما أكد خليفه مبارك دلموك رئيس اللجنة الثقافية، أن العمل التطوعي في دولة الإمارات أصبح أكثر تميزاً ومنهجية، وأتاح للشباب المشاركة في مختلف الفعاليات الوطنية، متقدماً بالشكر إلى القائمين على "تكاتف"، حضر اللقاء مسؤولي ومنتسبي برنامج "تكاتف"، وكذلك المهتمين بالعمل التطوعي.