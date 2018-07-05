الأبيض الأولمبي يؤكد مشاركته في "آسياد" الشهر المقبل

الشارقة 24- محمود علي:

أكد أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، أن مشاركة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مؤكدة بنسبة 100%، في فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة "آسياد"، التي تستضيفها إندونيسيا خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين.

جاء ذلك في بيان للجنة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك عقب إجراء اللجنة المنظمة للدورة قرعة كرة القدم، يوم الخميس، والتي شهدت خطأ تنظيمياً أسفر عن عدم وجود اسم الإمارات وفلسطين ضمن الدول المشاركة، على الرغم من وجودهما في توزيع المنتخبات على المستويات الأربعة التي تم تحديدها قبل أيام عدة.

وأوضح الطيب أنه بعد اعتماد اللجنة الفنية الأولمبية، مشاركة بعض الألعاب الجماعية في دورة الألعاب الآسيوية، تم التأكد من وجود اسم الإمارات العربية المتحدة في كل القوائم المرسلة، من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي، مشيراً إلى المجلس الأولمبي الآسيوي، واللجنة المنظمة للدورة واللجنة الفنية لكرة القدم في الحدث، أبدوا تعاونهم لتدارك هذا الخطأ، وبحث الحلول المتاحة لضمان مشاركة الدولة في الدورة.

وأشار أحمد الطيب، إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية، استوفت كافة شروط المشاركة، والتزمت بإرسال كافة المستندات المطلوبة، في المواعيد المحددة لمختلف الألعاب.